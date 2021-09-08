Унікальний авторський годинник львівських майстрів внесли до спадщини світового годинникарства: фото

Годинник з жакемаром розташований на ратуші Бродівської міської ради.
Годинник з жакемаром, що красується на вежі Бродівської міської ради, потрапив до переліку найцінніших у Європі за версією французького сайту Notre Patrimoine horloger.
Цей годинник є унікальньним витвором львівського годинникаря Олексія Бурнаєва та скульптора Романа Габи. Механізм встановили на міську ратушу минулого року.
У годинниковий комплекс входять: годинник, дзвін, герб та рухома фігура козака з гарматою.
Тричі на день отаман "виходить" з ратуші, щоб просурмити о 9 годині ранку "Червону калину", Гімн України о 12 годині та європейський славень о 18 год.
Перехожі уже називають Бродівський годинник з жакемаром однією з найцікавіших принад міста, інформує пресслужба міської ради.
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