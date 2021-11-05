Коронавірус у Львові й області зробив величезний стрибок угору: статистика на 5 листопада

За добу в міських ковідних лікарнях померло 19 людей.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 5 листопада, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 188 624 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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"За минулу добу лабораторні центри провели 3664 ПЛР-тести, з яких 1758 – позитивні (652 – серед львів’ян). Залишку проб у холодильнику немає", – розповіли в міськраді.

У стаціонарах міста із пневмоніями, станом на ранок 5 листопада, перебувають 937 осіб: 904 із них мають Covid-19, 71 особа – у реанімації, 63 пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 74 особи (із них вакцинованих – 8), виписано – 67, померло 19.

Із них:

ЛШМД: поступило – 41 особа (з них вакцинованих – 1), виписано – 28, померло – 13.

8 МКЛ: поступило – 16 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 8, померло – 3.

1 МКЛ: поступило – 9 осіб (з них вакцинованих – 3), виписано – 19, померло – 2.

5 МКЛ: поступило – 8 осіб (з них вакцинованих – 2), виписано – 12, померло – 1.

Вчора, 3 листопада, у Львові та області лабораторні центри провели 4996 ПЛР-тестів, за якими отримали 1178 позитивних результатів (403 — серед львів’ян).

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.cov

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