"6-9 дітей щодня потрапляють до COVID-відділення": лікарка назвала симптоми коронавірусу у малечі

Більшість дітей, які потрапляють до стаціонарів, не мають супутніх захворювань, каже лікарка.

Коронавірус став агресивнішим до дітей. До лікарень з COVID-19 потрапляють навіть немовлята.

Про це в інтерв'ю ZAXID.NET розповіла завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії львівської дитячої лікарні Охматдит Віра Приймакова.

За її словами, зараз у Львівській обласній дитячій лікарні з COVID-19 перебувають 40 дітей.

"Це є діти від місячного віку і старші. Найстарша дитина – це хлопчик 17 років. Він перебуває в реанімаційному відділенні, у нього є двобічна пневмонія і плюс в нього є супутня надлишкова вага", - розповіла лікарка.

За її словами більшість дітей, які потрапляють до стаціонарів, не мають супутніх захворювань.

"Якщо з тих 40 пацієнтів, які зараз перебувають у стаціонарі – це може бути одна або дві дитини, які мають супутні захворювання якісь. Всі решта дітки були повністю цілком здорові до цього моменту, коли вони потрапили в стаціонар із ковідною інфекцією", - каже Віра Приймакова.

За її словами, діти хворіють на COVID-19 легше, у порівнянні з дорослими, однак бувають і тяжкі випадки серед дітей.

"Так, у дітей є легший перебіг захворювання – тобто це можуть бути легкі форми, це можуть бути середні форми важкості. Але, на жаль, є і важкі, і вкрай важкі форми перебігу у дітей, хворих на ковід", - каже Віра Приймакова.

Через агресивний штам коронавірусу все більше дітей потрапляють до лікарень.

"Якщо дивитися статистику, то впродовж доби може поступати шість-дев’ять дітей у ковідне відділення", - каже лікарка.

Віра Приймакова назвала симптоми коронавірусу у дітей.

"Не у всіх дітей є втрата нюху, не у всіх дітей є втрата смаку. Дуже часто у дітей з’являється досить висока гарячка, з’являються катаральні явища і порушення з боку шлунково-кишкового тракту. Якщо, наприклад, із 40 дітей, – то 20% можуть мати запальні явища, тобто можуть мати пневмонію. А інші дітки цього не мають", - каже фахівчиня.

Лікарка також розповіла, у якому випадку дітей госпіталізовують до стаціонару.

"Є дітки, які поступають з вираженим інтоксикаційним синдромом, з високою гарячкою. Вони поступають зневоднені, тому що в них є порушення шлунково-кишкового тракту, діарея, буває і блювання – відповідно, таких діток ми кладемо в стаціонар", - додала вона.

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