Відлетів на кілька метрів: у Львові водій на швидкості збив на смерть чоловіка на "зебрі" (відео)

На місці події перебуває дружина загиблого чоловіка.
Сьогодні, 4 листопада, біля Янівського цвинтаря у Львові водій автомобіля Toyota збив на смерть пішохода. Аврарія сталась близько 14:45 год, повідомляє "Варта 1".
“Чоловік йшов з магазину, переходив дорогу. Встиг дійти до середини дороги, однак водій, який рухався лівою смугою, не побачив його, не встиг зреагувати, відповідно здійснив наїзд. Чоловік загинув на місці події до приїзду швидкої медичної допомоги” – йдеться у повідомленні.
Моторошний момент аварії потрапив на камеру відеореєстратора. Увага! Вразливим і неповнолітнім особам не рекоментдується перегляд запису.
Як інформує 24 канал, загиблим виявився 71-річний батько їхнього колеги, журналіста 24 каналу, Володимир Шляхтін. 38-річного винуватця моторошної ДТП затримали і перевіряють на стан наркотичного та алкогольного сп'яніння.
Обставини аварії встановлюються.
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