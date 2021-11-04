Вже 1,5 місяця з новим серцем: як почувається дитина, якій вперше в Україні зробили таку пересадку

Вже 1,5 місяця з новим серцем: як почувається дитина, якій вперше в Україні зробили таку пересадку

13-річному Максиму пересадили нове серце 44 дні тому.

Від першої в Україні пересадки серця дитині минуло 44 дні. Нове серце від донора отримав 13-річний Максим. Медики розповіли, як почувається підліток після півтора місяця після операції.

"Нині у Максима 44-й день після операції. Чудово почувається, без проблем піднімається сходами і навіть займається спортом", - розповідають у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова, де хлопчикові зробили трансплантацію.

Під час планового огляду медики взяли у хлопчика кров для контролю правильності вживання ліків. Також обстежили його серце.

"Фракція викиду - 60. Донорський орган працює прекрасно. І ми, як і Максим з батьками, цьому надзвичайно радіємо. Особлива подяка родині донора. Їхнє рішення дало шанс на життя одразу п'ятьом людям", - зазначили у медзакладі.

Нагадаємо, Максим хворів від липня 2021 року. Тоді він раптово переніс інсульт. Останній місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО. Коли у вересні хлопця перевезли до лікарні швидкої допомоги, стан його був критичним і рахунок йшов на дні. Донором серця для Максима став 54-річний чоловік, який помер від інсульту. Його сім'я дала згоду на забір органів.

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