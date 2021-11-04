У Львові суд оштрафував Дарта Вейдера: причина

Чоловік через неправильно прикріплені номера заплатить штраф.
У Львові через порушення правил дорожнього руху суд на 1700 грн оштрафував 39-річного одесита Дарта Вейдера. Чоловік змінив у паспорті своє ім'я та прізвище на честь героя "Зоряних воєн".
Про це повідомляє zaxid.net.
Як зазначається, одесита у центрі Львова в ніч проти 12 серпня зупинила поліція через "неправильно прикріплені номера на мотоциклі". На думку правоохоронців Дарт Вейдер цим порушив вимоги п. 2.9 В Правил дорожнього рух.
Галицький районний суд м. Львова визнав винним Дарта Вейдера в адміністративному порушенні та оштрафував на 1700 гривень.
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