У Львові та області - рекордна кількість інфікованих коронавірусом за добу: статистика на 4 лютого

У Львові та області - рекордна кількість інфікованих коронавірусом за добу: статистика на 4 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 7 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 4 лютого, продовжує поширюватися надшвидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 272 458 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 266 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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" За минулу добу лабораторні центри провели 5634 ПЛР-тести. Відтак, 3791 – позитивний, з них львів’ян – 1960", – розповіли у міськраді.

Стільки нових хворих на коронавірус у регіоні не фіксували від початку пандемії.

Загалом в стаціонарах перебувають 579 пацієнтів: 558 з них мають COVID-19, 44 – у реанімації, 41 людину підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 59 осіб, (з яких вакцинованих – 9), виписано – 60, померло – 7.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 12 хворих (не вакциновані), виписано – 23, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 27 хворих (з них вакцинованих – 5), виписано – 28, померло – 6;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло9 хворих (не вакциновані), виписано – 5, ніхто не помер;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 11 хворих (з них вакцинованих – 4), виписано – 4, помер – 1.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 3 077 ПЛР-тестів. Відтак, 2 934 – позитивні, з них львів’ян – 1 559.

1 лютого - 3 954 ПЛР-тести. Відтак, 3 411 – позитивні, з них львів’ян – 1 832.

2 лютого за добу лабораторні центри провели 7 289 ПЛР-тестів. Відтак, 2 953 – позитивні, з них львів’ян – 1 025.

3 лютого повідомлялося про зроблені 6 342 ПЛР-тести. Відтак, 2 369 – позитивні, з них львів’ян – 663

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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