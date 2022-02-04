Во Львове и области — рекордное количество инфицированных коронавирусом в сутки: статистика на 4 февраля

Во Львове и области — рекордное количество инфицированных коронавирусом в сутки: статистика на 4 февраля

За сутки в городских ковод-больницах умерло 7 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 4 февраля, продолжает распространяться сверхбыстрыми темпами.

Так, по состоянию на 08:00, в регионе уже 272 458 подтвержденных случаев коронавируса , из которых 6 266 являются летальными.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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" За минувшие сутки лабораторные центры провели 5634 ПЦР-тесты. Следовательно, 3791 – положительный, из них львовян – 1960", – рассказали в горсовете.

Столько новых больных коронавирусом в регионе не фиксировали с начала пандемии.

Всего в стационарах находятся 579 пациентов: в 558 из них COVID-19, 44 – в реанимации, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 59 человек, (из которых вакцинированных – 9), выписано – 60, умерло – 7.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 12 больных (никого не вакцинировано), выписано – 23, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 27 больных (из них вакцинированных – 5), выписано – 28, умерло – 6;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 9 больных (не вакцинированы), выписано – 5, никто не умер;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 11 больных (из них вакцинированных – 4), выписано – 4, умер – 1.

Напомним, 31 января сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 3077 ПЦР-тестов. Следовательно, 2934 – положительные, из них львовян – 1559.

1 февраля – 3 954 ПЦР-тесты. Следовательно, 3411 – положительные, из них львовян – 1832.

2 февраля за сутки лабораторные центры провели 7289 ПЦР-тестов. Следовательно, 2953 – положительные, из них львовян – 1025.

3 февраля сообщалось о сделанных 6 342 ПЦР-тестах. Следовательно, 2 369 – положительные, из них львовян – 663.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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