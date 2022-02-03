Власний орган став ворогом: 8-річному хлопчику у Львові видалили селезінку, щоб врятувати його життя

Власний орган став ворогом: 8-річному хлопчику у Львові видалили селезінку, щоб врятувати його життя

Спадкова недуга уразила орган, тож для порятунку дитини необхідна була операція.

Львівські хірурги видалили 8-річному хлопчику із Турківського району селезінку, щоб врятувати йому життя. У дитини виявили спадкове генетичне захворювання сфероцитоз, тож уражений орган становив загрозу для дитини.

Про це розповіли в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, де хлопчику провели операцію. Хірургічне втручання провели малоінвазивним лапароскопічним методом – через невеликі отвори, під спостереженням камери.

"У хлопчика виявили спадковий сфероцитоз - це генетичне захворювання, наслідками його є патології еритроцитів, які знищуються у селезінці, важкі анемії та ін. На початкових стадіях із ним успішно справляються гематологи. Проте у стадії загострення чи ускладнення на поміч приходять колеги-хірурги: уражену селезінку доводиться видаляти, щоб продовжити життя пацієнту", - розповіли в медзакладі.

Зараз хлопчик вже у задовільному стані і його виписали додому, проте медики продовжують за ним спостерігати.

"Вітаємо маленького пацієнта з одужанням. Щиро тішимось кожній історії врятованого життя", - зазначили у медзакладі.

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