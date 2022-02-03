Був на вулиці без паспорта: у Львові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка

Був на вулиці без паспорта: у Львові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка

Чоловік на засідання суду не прийшов.

У Львові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який був на вулиці без паспорта.

Про це йдеться у постанові Сихівського районного суду м. Львова.

За даними суду, чоловік 21 листопада 2021 року об 11:00 був на вулиці без паспорту. Його на вул. Сихівській, 7 зупинили копи. Чоловік порушив п.п.2 п.2-2 постанови Кабінету Міністрів України за № 1236 від 9 грудня 2020 року.

На суд порушник не прийшов та не пояснив, чому вийшов на вулицю без документів.

Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.44-3 КУАП та оштрафував його на 17 тис. грн. Також він повинен сплатити 496,20 грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо:

У Львові через спалах коронавірусу комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у вівторок, 1 лютого, посилила карантинні обмеження.

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