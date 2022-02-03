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У Львові на 17 тис. грн оштрафували підприємця через невакцинованих працівників

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У Львові на 17 тис. грн оштрафували підприємця через невакцинованих працівників

pixabay.com

Підприємець провину визнав.

У Львові на 17 тис. грн оштрафували приватного підприємця через невакцинованих найманих працівників. 

Про це йдеться у постанові Сихівського райсуду м. Львова, повідомляє ТСН.ua. 

За даними суду, під час перевірки крамниці на вулиці Віденській,3 у Львові в листопаді 2021 року правоохоронці виявили, що працівники закладу невакциновані. Також у них не було негативного ПЛР-тесту. А тому приватного підприємця звинуватили в порушенні протоколу № 44 Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 28 жовтня 2021 року.

На суд підприємець не прийшов, проте у протоколі про адміністративне правопорушення він провину визнав та пообіцяв виправитись. 

Сихівський райсуд визнав підприємця винним за ч.1 ст.44-3 КУАП, його оштрафували на 17 тис. грн. Також порушник повинен сплатити 496,20 грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

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