У Львові на 17 тис. грн оштрафували підприємця через невакцинованих працівників

У Львові на 17 тис. грн оштрафували підприємця через невакцинованих працівників

Підприємець провину визнав.

У Львові на 17 тис. грн оштрафували приватного підприємця через невакцинованих найманих працівників.

Про це йдеться у постанові Сихівського райсуду м. Львова, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, під час перевірки крамниці на вулиці Віденській,3 у Львові в листопаді 2021 року правоохоронці виявили, що працівники закладу невакциновані. Також у них не було негативного ПЛР-тесту. А тому приватного підприємця звинуватили в порушенні протоколу № 44 Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 28 жовтня 2021 року.

На суд підприємець не прийшов, проте у протоколі про адміністративне правопорушення він провину визнав та пообіцяв виправитись.

Сихівський райсуд визнав підприємця винним за ч.1 ст.44-3 КУАП, його оштрафували на 17 тис. грн. Також порушник повинен сплатити 496,20 грн судового збору. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо:

У Львові на 17 тис. грн оштрафували чоловіка, який був на вулиці без паспорта.

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