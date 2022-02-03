Працівниця бігла зі шваброю та просила повернути гроші: у центрі Львова іноземець обікрав тролейбус та бар

Працівниця бігла зі шваброю та просила повернути гроші: у центрі Львова іноземець обікрав тролейбус та бар

Підозрюваний провину визнав та розкаявся.

У Львові до трьох років позбавлення волі засудили іноземця, який в центрі міста пограбував тролейбус та бар.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

За даними суду, підозрюваний, який є раніше судимим громадянином Грузії, 23 липня 2021 року на проспекті Свободи з тролейбуса вкрав 1500 грн, які у картонній коробці залишив водій громадського транспорту.

Також чоловік у червні 2021 року з приміщення бару в центрі міста поцупив 7175 грн. Це помітили працівниці закладу. Одна із жінок із шваброю у руці навіть намагалась затримати підозрюваного - вона бігла за ним, проте чоловік втік.

На суді іноземець провину визнав та розкаявся. Суд визнав чоловіка винним за ч.3 ст.185, ч.1 ст.186 КК України. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Чоловік повинен повернути ЛКП "Львівелектротранс" 1500 грн та сплатити 3432 грн за проведення експертиз.

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