Коронавірус у Львові та області: статистика на 3 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 4 хворих.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 3 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 268 667 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 6 256 – летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 6 342 ПЛР-тести. Відтак, 2 369 – позитивні, з них львів’ян – 663", – розповіли у міськраді.
Загалом в стаціонарах перебувають 587 пацієнтів: 561 з них має COVID-19, 45 – у реанімації, 42 людини підключено до апаратів ШВЛ.
За останню добу до медзакладів надійшло 83 особи, (з яких вакцинованих – 9), виписано – 44, померло – 4.
З них:
- у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшов 21 хворий (не вакциновані), виписано – 18, ніхто не помер;
- у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 46 хворих (з них вакцинованих – 6), виписано – 15, померло – 3;
- у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 7 хворих (не вакциновані), виписано – 6, помер – 1;
- у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 9 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 5, ніхто не помер.
Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 3 077 ПЛР-тестів. Відтак, 2 934 – позитивні, з них львів’ян – 1 559.
1 лютого - 3 954 ПЛР-тести. Відтак, 3 411 – позитивні, з них львів’ян – 1 832.
2 лютого за добу лабораторні центри провели 7 289 ПЛР-тестів. Відтак, 2 953 – позитивні, з них львів’ян – 1 025.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
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