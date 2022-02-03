Коронавірус у Львові та області: статистика на 3 лютого

Коронавірус у Львові та області: статистика на 3 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 4 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 3 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 268 667 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 256 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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" За минулу добу лабораторні центри провели 6 342 ПЛР-тести. Відтак, 2 369 – позитивні, з них львів’ян – 663", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебувають 587 пацієнтів: 561 з них має COVID-19, 45 – у реанімації, 42 людини підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 83 особи, (з яких вакцинованих – 9), виписано – 44, померло – 4.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшов 21 хворий (не вакциновані), виписано – 18, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 46 хворих (з них вакцинованих – 6), виписано – 15, померло – 3;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 7 хворих (не вакциновані), виписано – 6, помер – 1;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 9 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 5, ніхто не помер.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 3 077 ПЛР-тестів. Відтак, 2 934 – позитивні, з них львів’ян – 1 559.

1 лютого - 3 954 ПЛР-тести. Відтак, 3 411 – позитивні, з них львів’ян – 1 832.

2 лютого за добу лабораторні центри провели 7 289 ПЛР-тестів. Відтак, 2 953 – позитивні, з них львів’ян – 1 025.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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