На Буковині чоловік розбещував 10-річну падчерку свого рідного брата: педофіла відправили за ґрати

Чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії.
На Буковині засудили до трьох років ув'язнення чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку.
Відповідний вирок виніс Чернівецький апеляційний суд, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.
"Доведено, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння він умисно, протиправно, застосовуючи фізичне насильство неодноразово вчиняв розпусні дії щодо 10-річної падчерки свого рідного брата", - йдеться у повідомленні.
Інформацію щодо засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.
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