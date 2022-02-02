На Буковині чоловік розбещував 10-річну падчерку свого рідного брата: педофіла відправили за ґрати

На Буковині чоловік розбещував 10-річну падчерку свого рідного брата: педофіла відправили за ґрати

Чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії.

На Буковині засудили до трьох років ув'язнення чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку.

Відповідний вирок виніс Чернівецький апеляційний суд, повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

"Доведено, що перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння він умисно, протиправно, застосовуючи фізичне насильство неодноразово вчиняв розпусні дії щодо 10-річної падчерки свого рідного брата", - йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо засудженого внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

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