Коронавирус во Львове и области: статистика на 3 февраля

Коронавирус во Львове и области: статистика на 3 февраля

За сутки в городских ковид-больницах умерло 4 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 3 февраля, продолжает распространяться быстрыми темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе есть уже 268 667 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6 256 являются летальными.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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" За прошедшие сутки лабораторные центры провели 6 342 ПЦР-теста. Следовательно, 2 369 – положительные, из них львовян – 663", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 587 пациентов: у 561 из них COVID-19, 45 – в реанимации, 42 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 83 человека, (из которых вакцинированных – 9), выписано – 44, умерло – 4.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступил 21 больной (не вакцинирован), выписано – 18, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 46 больных (из них вакцинированных – 6), выписано – 15, умерло – 3;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 7 больных (не вакцинировано), выписано – 6, умер – 1;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 9 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 5, никто не умер.

Напомним, 31 января сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 3 077 ПЦР-тестов. Следовательно, 2 934 – положительные, из них львовян – 1 559.

1 февраля – 3 954 ПЦР-теста. Следовательно, 3 411 – положительные, из них львовян – 1 832.

2 февраля в сутки лабораторные центры провели 7 289 ПЦР-тестов. Следовательно, 2 953 – положительные, из них львовян – 1 025.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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