На випадок повномасштабних військових дій: у Львові директорів шкіл вчать стріляти зі зброї (фото)

На випадок повномасштабних військових дій: у Львові директорів шкіл вчать стріляти зі зброї (фото)

Директорів шкіл готують у межах Програми національного спротиву.

У вівторок, 1 лютого, у Львові директори шкіл навчались стрільбі. Керівники навчальних закладів здобували базові практичні навички володіння зброєю у межах Програми національного спротиву.

Про це повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міської ради.

"Це план дій у разі розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців громади навикам стрільби та домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, які розташовані на території Львівської МТГ, та розвиток інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Директорів шкіл вчать стріляти зі зброї, фото / ЛМР

Нагадаємо, у Львові підготували план дій на випадок повномасштабного вторгнення на територію України.

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