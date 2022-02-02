На випадок повномасштабних військових дій: у Львові директорів шкіл вчать стріляти зі зброї (фото)

Директорів шкіл готують у межах Програми національного спротиву.
У вівторок, 1 лютого, у Львові директори шкіл навчались стрільбі. Керівники навчальних закладів здобували базові практичні навички володіння зброєю у межах Програми національного спротиву.
Про це повідомили у пресслужбі управління освіти Львівської міської ради.
"Це план дій у разі розгортання повномасштабних військових дій на території України. Він передбачає навчання мешканців громади навикам стрільби та домедичної допомоги, співпрацю з батальйонами, які розташовані на території Львівської МТГ, та розвиток інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові підготували план дій на випадок повномасштабного вторгнення на територію України.
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