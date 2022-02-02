Йшов колією назустріч: у Львівській області потяг збив на смерть чоловіка (фото)

Йшов колією назустріч: у Львівській області потяг збив на смерть чоловіка (фото)

Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

У вівторок, 1 лютого, приблизно о 22:25 поблизу залізничної станції "Злочів" у Золочівському районі Львівської області пасажирський потяг сполученням "Київ-Чоп" збив чоловіка.

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Як встановили правоохоронці області, локомотив здійснив наїзд на 49-річного місцевого мешканця.

У пресслужбі департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА розповіли, що чоловік йшов у зустрічному з поїздом напрямку по залізничній колії.

Внаслідок наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. Обставини події встановлюються.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років.

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