До Львівського університету імені Франка приєднали інший виш: як навчатимуться студенти

До Львівського університету імені Франка приєднали інший виш: як навчатимуться студенти

Студенти університету продовжать навчання.

В Україні реорганізували Університет банківської справи та приєднали цей навчальний заклад до Львівського національного університету ім. Івана Франка.

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Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

Як йдеться у документі, студенти Університету банківської справи продовжать навчання у ЛНУ ім. І. Франка.

"Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування", - йдеться у розпорядженні Кабміну.

Зазначимо, що Університет банківської справи розташований у Львові та має підрозділ в Черкасах, який називається Черкаський навчально-науковий інститут.

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