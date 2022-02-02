До Львівського університету імені Франка приєднали інший виш: як навчатимуться студенти

Студенти університету продовжать навчання.
В Україні реорганізували Університет банківської справи та приєднали цей навчальний заклад до Львівського національного університету ім. Івана Франка.
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.
Як йдеться у документі, студенти Університету банківської справи продовжать навчання у ЛНУ ім. І. Франка.
"Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті банківської справи, продовжують навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка за обраними спеціальностями, рівнями освіти та джерелами фінансування", - йдеться у розпорядженні Кабміну.
Зазначимо, що Університет банківської справи розташований у Львові та має підрозділ в Черкасах, який називається Черкаський навчально-науковий інститут.
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