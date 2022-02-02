Коронавірус у Львові та області продовжує лютувати: статистика на 2 лютого

Коронавірус у Львові та області продовжує лютувати: статистика на 2 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померло 9 хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 2 лютого, продовжує поширюватися швидкими темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 266298 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6243 – летальні.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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" За минулу добу лабораторні центри провели 7289 ПЛР-тестів. Відтак, 2953 – позитивні, з них львів’ян – 1025", - розповіли у міськраді.

Загалом у стаціонарах перебувають 552 пацієнти: 526 з них мають COVID-19, 41 – у реанімації, 39 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 82 особи, (з яких вакцинованих – 10), виписано – 81, померло – 9.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 17 хворих (не вакциновані), виписано – 25, ніхто не помер;

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 48 хворих (з них вакцинованих – 8), виписано – 39, померло – 8;

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 9 хворих (не вакциновані), виписано – 7, ніхто не помер;

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 8 хворих (з них вакцинованих – 2), виписано – 10, помер – 1.

Нагадаємо, 31 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 3 077 ПЛР-тестів. Відтак, 2 934 – позитивні, з них львів’ян – 1 559.

Вчора, 1 лютого, повідомлялося, що лабораторні центри за добу провели 3954 ПЛР-тести. Відтак, 3411 – позитивні, з них львів’ян – 1832.

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Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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