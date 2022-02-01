У Львові директор школи оскаржив у суді 34 тисячі гривень штрафу за невакцинованих вчителів

Директор не закрив школу через те, що у навчальному закладі було менше 80% вакцинованих вчителів.

У Львові директор школи частково виграв справу в апеляційному суді, скасувавши 34 тисячі штрафу.

Як йдеться у матеріалах справи, на директора школи склали адміністративне порушення, бо у вересні він не перевів учнів 5–11 класів на дистанційне навчання через те, що в школі було вакциновано менше 80% вчителів. Львівський апеляційний суд визнав його винним у порушенні карантину, але скасував штраф у розмірі 34 тисячі гривень.

Своєю чергою директор школи зокрема заявив, що в його діях не було умислу, що є необхідним елементом складу адміністративного правопорушення, а також наголосив, що він виконав наказ "Про організацію навчання у зв`язку із встановленням "жовтого" рівня епідеміологічної небезпеки".

Тож під час апеляції суддя частково задовольнила позов директора, визнавши його у порушенні карантину, але обмежилася усним зауваженням, скасувавши призначений раніше штраф у 34 тисячі гривень.

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