У Львові шукають вибухівку на 5 вулицях в різних районах міста

У Львові шукають вибухівку на 5 вулицях в різних районах міста

Невідомий повідомив, що вибух має статися о 2 годині ночі 2 лютого.

Увечері у вівторок, 1 лютого, на “гарячу лінію” Львова надійшло повідомлення про замінування одразу п’яти вулиць міста.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Вулиці, які начебто заміновано, розташовані в різних районах міста. Анонім назвав вулиці Бандери, Шевченка, Весняну, Сонячну та Тракт Глинянський.

Повідомляється про те, що вибух може статися о 2 годині ночі 2 лютого.

“Районні адміністрації міста працюють спільно з правоохоронцями, відповідно до протоколу. Вулиці обстежують на наявність вибухонебезпечних речовин чи предметів”, - повідомили у міськраді.

Нагадаємо, раніше невідома особа повідомила про замінування усіх шкіл Львова. Відповідні служби обстежили приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території.

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