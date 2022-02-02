Коронавирус во Львове и области продолжает свирепствовать: статистика на 2 февраля

Коронавирус во Львове и области продолжает свирепствовать: статистика на 2 февраля

За сутки в городских ковид-больницах умерли 9 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 2 февраля, продолжает распространяться быстрыми темпами.

Таким образом, по состоянию на 08:00, уже 266298 подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в регионе, из которых 6243 являются летальными.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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" За прошедшие сутки лабораторные центры провели 7289 ПЦР-тестов. Следовательно, 2953 – положительные, из них львовян – 1025", — рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 552 пациента: 526 из них имеют COVID-19, 41 – в реанимации, 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 82 человека, (из которых вакцинированных – 10), выписан – 81, умерло – 9.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 17 больных (не вакцинировано), выписано – 25, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 48 больных (из них вакцинированных – 8), выписано – 39, умерло – 8;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 9 больных (не вакцинированы), выписано – 7, никто не умер;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 8 больных (из них вакцинированных – 2), выписано – 10, умер – 1.

Напомним, 31 января, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 3077 ПЦР-тестов. Следовательно, 2934 – положительные, из них львовян – 1559.

Вчера, 1 февраля, сообщалось, что лабораторные центры за сутки провели 3954 ПЦР-теста. Следовательно, 3411 – положительные, из них львовян – 1832.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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