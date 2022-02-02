У Львові розікрали понад 6 млн грн, призначених на реконструкцію сміттєвого полігону

Правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

У Службі безпеки України заявили про виявлену розтрату бюджетних коштів у розмірі понад 6 млн гривень, яку допустив директор комунального підприємства Львівської міськради.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, ці кошти були призначені на масштабний інфраструктурний проєкт із реконструкції місцевого сміттєвого полігону, який передбачав фінансування у десятки мільйонів гривень.

Слідчі СБУ встановили, що у серпні-жовтні 2018 році керівник комунального підприємства Львівської міськради перерахував на рахунок підрядної організації, яка мала виконати роботи з реконструкції полігону до кінця року, авансові платежі на суму 5,49 млн. грн. Водночас на рахунок підрядника надійшла оплата за нібито виконані роботи на суму 740 тисяч грн без належних документів та складених актів приймання виконаних робіт.

Як виявилося згодом, отримані кошти підрядник скерував на рахунок компаній-”прокладок”, де вони й осідали. До робіт з реконструкції полігону так і не приступили.

“У ході проведеного аудиту та ініційованої СБУ судової економічної експертизи, підтверджено нанесення шкоди громаді Львівщини на загальну суму 740 тисяч грн. Також триває експертиза для підтвердження нанесення збитків на суму 5,49 млн грн”, - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

В офісах фірм, в адміністративних приміщеннях Львівської міської ради та за адресами проживання фігурантів було проведено 6 обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України пред’явлено колишньому директору комунального підприємства Львівської міськради. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до оборудки осіб.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру двом чиновникам “Укрзалізниці” та керівникові фірми, яких звинувачують у привласненні 11,8 мільйонів гривень.

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