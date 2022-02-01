У Львові 44-річна завідувачка аптеки привласнила майже мільйон гривень на ліках для онкохворих

У Львові 44-річна завідувачка аптеки привласнила майже мільйон гривень на ліках для онкохворих

Жінці вже повідомили про підозру у злочині.

У Львові кіберполіцейські викрили 44-річну працівницю аптеки у привласненні майже 900 тисяч гривень. Жінка у внутрішній програмі обліку занижувала вхідну вартість медпрепаратів, однак продавала ліки за реальними цінами. Отриману різницю жінка привласнювала.

Як повідомили у пресслужбі поліції Львівщини, жінка працювала на посаді завідувачки аптеки, вносила недостовірні дані щодо вартості медичних препаратів до внутрішньої системи обліку. Зокрема вхідну вартість на препарати для онкохворих вона занижувала більш ніж у десять разів, натомість продавалися ліки за реальними цінами. Різницю фігурантка забирала собі. У такий спосіб вона привласнила майже 900 тисяч гривень.

Правопорушниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Підозрюваній може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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