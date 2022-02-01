Скільки нових хворих ще не було: коронавірус у Львові та області побив рекорд, статистика на 1 лютого

За добу у міських ковід-лікарнях померли семеро людей.
Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 1 лютого, продовжує демонструвати зростання.
Так, станом на 08:00 у регіоні вже 263345 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з яких 6230 – летальні.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"За минулу добу лабораторні центри провели 3954 ПЛР-тести. Відтак, 3411 – позитивні, з них львів’ян – 1832", - розповіли у міськраді.
Це найбільша кількість нових інфікованих коронавірусом за добу, яку фіксували у регіоні від початку пандемії.
Загалом у стаціонарах перебувають 560 пацієнтів: 538 з них мають COVID-19, 41 – у реанімації, 39 людей підключено до апаратів ШВЛ.
За останню добу до медзакладів надійшло 94 особи, (з яких вакцинованих – 14), виписано – 64, померло – 7.
З них:
- у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 25 хворих (не вакциновані), виписано – 21, ніхто не помер;
- у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшло 48 хворих (з них вакцинованих – 8), виписано – 34, померло – 3;
- у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшло 13 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 8, померло – 4;
- у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшло 8 хворих (з них вакцинованих – 3), виписано – 1, ніхто не помер.
Вчора, 31 січня, повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 3 077 ПЛР-тестів. Відтак, 2 934 – позитивні, з них львів’ян – 1 559.
Записатись на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov.
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