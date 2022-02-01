Сколько новых больных еще не было: коронавирус во Львове и области побил рекорд, статистика на 1 февраля

Сколько новых больных еще не было: коронавирус во Львове и области побил рекорд, статистика на 1 февраля

За сутки в городских ковид-больницах умерли семь человек.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 1 февраля, продолжает демонстрировать рост.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 263345 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6230 являются летальными.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

" За минувшие сутки лабораторные центры провели 3954 ПЦР-тесты. Следовательно, 3411 – положительные, из них львовян – 1832", – рассказали в горсовете.

Это самое большое количество новых инфицированных коронавирусом в сутки, которое фиксировали в регионе с начала пандемии.

Всего в стационарах находятся 560 пациентов: 538 из них имеют COVID-19, 41 – в реанимации, 39 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 94 человека, (из которых вакцинированных – 14), выписано – 64, умерло – 7.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 25 больных (никого не вакцинировано), выписано – 21, никто не умер;

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 48 больных (из них вакцинированных – 8), выписано – 34, умерло – 3;

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 13 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 8, умерло – 4;

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 8 больных (из них вакцинированных – 3), выписан – 1, никто не умер.

Вчера, 31 января, сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 3077 ПЦР-тестов. Следовательно, 2934 – положительные, из них львовян – 1559.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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