Через масштабну ДТП заблокована траса: на в'їзді до Львова зіткнулись три автомобілі, є потерпілі (фото, відео)

Через масштабну ДТП заблокована траса: на в'їзді до Львова зіткнулись три автомобілі, є потерпілі (фото, відео)

У поліції опублікували відео моменту аварії.

Поблизу села Сокільники, що на в'їзді до Львова, у понеділок, 31 січня, сталась масштабна ДТП. Через зіткнення трьох автомобілів рух трасою заблокований.

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області.

"Поблизу села Сокільники сталася ДТП з потерпілими за участю трьох транспортних засобів. Патрульні організували реверсний рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні.

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

На місці аварії працюють правоохоронці, які встановлюють причини ДТП. Також правоохоронці опублікували відео моменту ДТП.

Читайте також: