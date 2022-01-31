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Через масштабну ДТП заблокована траса: на в'їзді до Львова зіткнулись три автомобілі, є потерпілі (фото, відео)

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Через масштабну ДТП заблокована траса: на в'їзді до Львова зіткнулись три автомобілі, є потерпілі (фото, відео)

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

У поліції опублікували відео моменту аварії.

Поблизу села Сокільники, що на в'їзді до Львова, у понеділок, 31 січня, сталась масштабна ДТП. Через зіткнення трьох автомобілів рух трасою заблокований. 

Про це повідомили у патрульній поліції Львівської області. 

"Поблизу села Сокільники сталася ДТП з потерпілими за участю трьох транспортних засобів. Патрульні організували реверсний рух. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту", - йдеться у повідомленні. 

© www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області
www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

На місці аварії працюють правоохоронці, які встановлюють причини ДТП. Також правоохоронці опублікували відео моменту ДТП. 

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