"Швидкі везуть і везуть малечу з COVID": у Львові стрімко зростає кількість хворих на коронавірус дітей

"Швидкі везуть і везуть малечу з COVID": у Львові стрімко зростає кількість хворих на коронавірус дітей

Усі госпіталізовані діти - середнього стану важкості, кажуть в Охматдиті.

У Львівській обласній дитячій лікарня Охматдит через стрімке поширення коронавірусу збільшили кількість ліжко-місць до 150.

У пресслужбі медзакладу повідомили, що станом на ранок понеділка, 31 січня, у 123 дітей вже підтвердили коронавірус методом ПЛР.

"Здається, це ніколи не закінчиться… Швидкі везуть і везуть малечу з COVID. Усі діти - середнього стану важкості, найменшому пацієнту - всього лише 9 днів. Ніхто з них не потребує інтенсивної терапії. 3 дітей з гематологічними діагнозами - у відділенні реанімації (за основним захворюванням)", - повідомили в Охматдиті.

Медики закликали батьків до обмеження контактів і наголосили на необхідності дітям носити захисні маски у людних місцях.

"Вірус став підступніший, він поширюється ще блискавичніше. Тільки разом ми зможемо дати йому бій", - підсумували в лікарні.

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