На трасі Київ-Чоп зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль: загинув 27-річний чоловік (фото)

Аварія сталась у Львівській області.
На трасі Київ-Чоп у понеділок, 31 січня, зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка. У ДТП загинув 27-річний чоловік.
Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.
ДТП сталась поблизу села Ясенів Львівської області. Там зіткнулись автомобіль Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF.
На місці ДТП загинув 27-річний водій легкового автомобіля.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Триває слідство.
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