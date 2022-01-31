На трасі Київ-Чоп зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль: загинув 27-річний чоловік (фото)

На трасі Київ-Чоп зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль: загинув 27-річний чоловік (фото)

Аварія сталась у Львівській області.

На трасі Київ-Чоп у понеділок, 31 січня, зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка. У ДТП загинув 27-річний чоловік.

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області.

ДТП сталась поблизу села Ясенів Львівської області. Там зіткнулись автомобіль Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF.

На місці ДТП загинув 27-річний водій легкового автомобіля.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Триває слідство.

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