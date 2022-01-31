Категорія
Львів
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

На трасі Київ-Чоп зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль: загинув 27-річний чоловік (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На трасі Київ-Чоп зіткнулись вантажівка та легковий автомобіль: загинув 27-річний чоловік (фото)

www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Аварія сталась у Львівській області.

На трасі Київ-Чоп у понеділок, 31 січня, зіткнулись легковий автомобіль та вантажівка. У ДТП загинув 27-річний чоловік. 

Про це повідомили в патрульній поліції Львівської області. 

ДТП сталась поблизу села Ясенів Львівської області. Там зіткнулись автомобіль Mitsubishi Lancer та вантажівка DAF. 

На місці ДТП загинув 27-річний водій легкового автомобіля. 

Правоохоронці встановлюють причини та обставини аварії. Триває слідство. 

© www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області
www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Читайте також: 

Частина постраждалих під час ДТП у Львівській області залишається в лікарні

Частина постраждалих під час ДТП у Львівській області залишається в лікарні
Наступна публікація