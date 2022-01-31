У Львівській області чоловік купив фальшивий COVID-сертифікат, бо хотів поїхати до Польщі: як його покарали

У Львівській області чоловік купив фальшивий COVID-сертифікат, бо хотів поїхати до Польщі: як його покарали

На суді чоловік провину визнав та розкаявся.

У Львівській області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який купив фальшивий сертифікат вакцинації.

Про це йдеться у вироку Жовківського районного суду, повідомляє ТСН.ua.

За даними суду, чоловік купив фальшивий сертифікат вакцинації, проте щеплення він так і не отримав. 28 листопада він покарав довідку на пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне", де його викрили прикордонники.

На суді підозрюваний провину визнав та розповів, що йому було необхідно їхати до Польщі. Щоб уникнути ізоляції, він купив сертифікат вакцинації, проте на кордоні виявилось, що документ фальшивий.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 358 ККУ. Його засудили до 1 року та 1 місця обмеження волі. Проте суд замінив цей вирок на іспитовий термін.

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