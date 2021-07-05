Коронавірус у Львові та області майже "зник": статистика на 5 липня

Коронавірус у Львові та області майже "зник": статистика на 5 липня

За добу COVID-19 підтвердили ще у 6 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 5 липня, продовжує демонструвати зниження. Так, станом на 08.00 у регіоні уже 137 550 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу лабораторні центри провели 705 ПЛР-тестів, з яких 6 – позитивні результати. Серед них – 6 мешканців Львова", - розповіли в міськраді.

Загалом, 133 134 людини вже подолали коронавірусну інфекцію, 3659, на жаль, померли.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яка країна вийшла за темпами вакцинації від коронавірусу на перше місце в світі.

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