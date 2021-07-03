У нічному клубі в центрі Львова спалахнула сцена: евакуювали 300 людей

У нічному клубі в центрі Львова спалахнула сцена: евакуювали 300 людей

Під час пожежі ніхто не постраждав.

У центрі Львова в ніч проти суботи, 3 липня, загорівся нічний клуб. Через пожежу було евакуйовано 300 людей.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Займання сталось на першому поверсі триповерхового нічного клубу. Там загорілась сцена.

"Під час гасіння пожежі було евакуйовано 300 осіб (з них 50 осіб персоналу). Травмованих та загиблих немає. Вогнем знищено елементи декору", - йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, поблизу румунського міста стався вибух на нафтопереробному заводі.

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