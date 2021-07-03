Під Львовом блискавка вночі вбила 14-річного хлопця

Підліток помер на місці трагедії.
У селі Тарасівка Львівського району блискавка вбила 14-річного хлопця. Трагедія сталась у п'ятницю, 2 липня.
Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Відомо, що в селі під Львовом о о 21:45 год. блискавка вдарила 14-річного місцевого жителя. Від отриманих травм підліток загинув на місці трагедії.
Обставини події встановлюються.
Нагадаємо, у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській - спалила хату.
Також під Житомиром блискавка влучила у 15-річну дівчину, яка розмовляла мобільним телефоном у будинку.