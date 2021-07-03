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Під Львовом блискавка вночі вбила 14-річного хлопця

Під Львовом блискавка вночі вбила 14-річного хлопця

Підліток помер на місці трагедії.

У селі Тарасівка Львівського району блискавка вбила 14-річного хлопця. Трагедія сталась у п'ятницю, 2 липня. 

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

Відомо, що в селі під Львовом о о 21:45 год. блискавка вдарила 14-річного місцевого жителя. Від отриманих травм підліток загинув на місці трагедії. 

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській - спалила хату. 

Також під Житомиром блискавка влучила у 15-річну дівчину, яка розмовляла мобільним телефоном у будинку.

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