Під Львовом блискавка вночі вбила 14-річного хлопця

Підліток помер на місці трагедії.

У селі Тарасівка Львівського району блискавка вбила 14-річного хлопця. Трагедія сталась у п'ятницю, 2 липня.

Також читайте У Миколаєві блискавка влучила у стовп тролейбусної лінії: виникла пожежа

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відомо, що в селі під Львовом о о 21:45 год. блискавка вдарила 14-річного місцевого жителя. Від отриманих травм підліток загинув на місці трагедії.

Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Черкаській області блискавка вбила двох людей, у Житомирській - спалила хату.

Також під Житомиром блискавка влучила у 15-річну дівчину, яка розмовляла мобільним телефоном у будинку.

Новини України: у Черкаській області блискавка лишила життя двох людей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання