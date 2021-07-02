Коронавірус "Дельта" близько: у Львові посилюють дотримання карантину та облаштовують нові ліжка з киснем

Садовий прогнозує, що вже за декілька тижнів ситуація із коронавірусом у Львові може кардинально змінитися.
У Львові через небезпеку від коронавірусу "Дельта" посилено стежитимуть за дотриманням карантину в закладах громадського харчування та облаштовують додаткові ліжка із киснем.
Про це у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
За словами Садового, міська влада моніторить ситуацію із СOVID-19 закордоном, де зараз відбувається спалах захворювання, а тому в Львові уже розпочинають підготовку до боротьби із вірусом.
"Ми всі занадто розслабились. Тепле літо, звичайно, добрий привід для відпочинку і перезавантаження, але потрібно не забувати, що СOVID-19 нас не залишив. В Україні вже зафіксовані випадки нового штаму "Дельта". І хоч сьогодні статистика захворювань справді позитивна для нас, але прийде осінь і доведеться пожинати плоди", - повідомив Садовий.
Міський голова Львова під час брифінгу зазначив, що вже за декілька тижнів ситуація із коронавірусом може кардинально змінитися.
"Так виглядає, що за декілька тижні ситуація може кардинально змінитися і краще мати все готове і спати спокійно", - пояснив Садовий.
А тому через ймовірний спалах коронавірусу в Львові зібрали комісію з надзвичайних ситуацій, яка вирішила:
- посилити дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших;
- облаштувати та зарезервувати додаткові ліжка з киснем;
- підготувати разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування закладів;
- збільшити кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.
Нагадаємо, у МОЗ відповіли, чи захищають наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму "Дельта".