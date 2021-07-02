Вигнали з ДАІ через хабарі: батько загиблого в ДТП під Львовом 11-річного хлопчика виявися екскапітаном міліції

Односельці горе-батька розповіли, що він часто їздив нетверезим.
Батько загиблого в ДТП під Львовом 11-річного хлопчика виявився колишнім працівником ДАІ, якого звільнили в 2015 році через хабарі. Він, будучи нетверезим, дозволив своєму сину сісти за кермо, через що дитина загинула.
Про це повідомляє zaxid.net.
За даними видання, дитина не впоралась з керуванням, через що автомобіль злетів з траси. Хлопчик загинув. Його 35-річний батько та 23-річний власник авто відбулись лише подряпинами.
Видання з посиланням на свої джерела у поліції повідомляє, що горе-батьком покійного 11-річного хлопчика є колишній капітан міліції та працівник ДАІ, якого в 2015 році звільнили зі служби через хабар.
Односельці чоловіка розповідають, що він часто конфліктував з людьми. Він також часто їздив нетверезим та хвалився тим, що навчив свого сина кермувати.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік пустив за кермо BMW 11-річного сина. Хлопчик потрапив в ДТП і загинув.