Вигнали з ДАІ через хабарі: батько загиблого в ДТП під Львовом 11-річного хлопчика виявися екскапітаном міліції

Вигнали з ДАІ через хабарі: батько загиблого в ДТП під Львовом 11-річного хлопчика виявися екскапітаном міліції

Односельці горе-батька розповіли, що він часто їздив нетверезим.

Батько загиблого в ДТП під Львовом 11-річного хлопчика виявився колишнім працівником ДАІ, якого звільнили в 2015 році через хабарі. Він, будучи нетверезим, дозволив своєму сину сісти за кермо, через що дитина загинула.

Про це повідомляє zaxid.net.

За даними видання, дитина не впоралась з керуванням, через що автомобіль злетів з траси. Хлопчик загинув. Його 35-річний батько та 23-річний власник авто відбулись лише подряпинами.

Видання з посиланням на свої джерела у поліції повідомляє, що горе-батьком покійного 11-річного хлопчика є колишній капітан міліції та працівник ДАІ, якого в 2015 році звільнили зі служби через хабар.

Односельці чоловіка розповідають, що він часто конфліктував з людьми. Він також часто їздив нетверезим та хвалився тим, що навчив свого сина кермувати.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік пустив за кермо BMW 11-річного сина. Хлопчик потрапив в ДТП і загинув.

Новини України: неподалік Львова у ДТП загинув 11-річний хлопчик – хто дозволив йому сісти за кермо

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