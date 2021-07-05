Коронавирус во Львове и области почти "исчез": статистика на 5 июля

Коронавирус во Львове и области почти "исчез": статистика на 5 июля

За сутки COVID-19 подтвердили еще в 6 жителей региона.

Коронавирус во Львове и области сегодня, 5 июля, продолжает демонстрировать снижение. Так, по состоянию на 08.00 в регионе уже 137 550 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"За вчерашние сутки лабораторные центры провели 705 ПЦР-тестов, из которых 6 — положительные результаты. Среди них — 6 жителей Львова", — рассказали в горсовете.

В общем, 133 134 человека уже преодолели коронавирусной инфекцией, 3659, к сожалению, умерли.

Напомним, ранее стало известно, какая страна вышла по темпам вакцинации от коронавируса на первое место в мире.

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