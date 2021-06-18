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Коронавірус у Львові та області 18 червня: скільки і де виявили нових хворих

Коронавірус у Львові та області 18 червня: скільки і де виявили нових хворих

Associated Press

За добу COVID-19 виявили ще у 38 мешканців регіону.

У Львові та області сьогодні, 18 червня, коронавірус продовжує поширюватися стабільно низькими темпами. Так, на Львівщині за зафіксовано 38 нових випадків захворювання на COVID-19. 

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації. 

Всього за попередню добу в області провели 1348 досліджень на коронавірус.

У розрізі районів захворіло:

Дрогобицький: 1  
Золочівський:  3   
Львівський: 23 (м. Львів – 21)
Стрийський: 1   
Яворівський: 1   
Червоноградський: 4  
Самбірський: 5  

"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 099 осіб. Померла – 3631 людина. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 583 особи", – розповіли в ЛОДА. 

Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що у регіоні за добу провели 1195  ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні результати.

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