Коронавірус у Львові та області 18 червня: скільки і де виявили нових хворих

За добу COVID-19 виявили ще у 38 мешканців регіону.
У Львові та області сьогодні, 18 червня, коронавірус продовжує поширюватися стабільно низькими темпами. Так, на Львівщині за зафіксовано 38 нових випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації.
Всього за попередню добу в області провели 1348 досліджень на коронавірус.
У розрізі районів захворіло:
Дрогобицький: 1
Золочівський: 3
Львівський: 23 (м. Львів – 21)
Стрийський: 1
Яворівський: 1
Червоноградський: 4
Самбірський: 5
"За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 137 099 осіб. Померла – 3631 людина. Одужали від коронавірусної інфекції – 131 583 особи", – розповіли в ЛОДА.
Нагадаємо, 17 червня повідомлялося, що у регіоні за добу провели 1195 ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні результати.