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Коронавірус у Львові 17 червня пішов угору: статистика

Коронавірус у Львові 17 червня пішов угору: статистика

pixabay.com

За добу COVID-19 виявили ще у 45 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 17 червня, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 137 061 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради. 

"За вчорашню добу лабораторні центри провели 1195  ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні результати. Серед них – 18 мешканців Львова", – розповіли в міськраді. 

Загалом, 131 519 осіб уже одужали, 3630 інфікованих, на жаль, померли. 

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Нагадаємо, 16 червня за добу у регіоні виявили виявили 14 нових хворих на коронавірус.  Із них - 4 у Львові. 

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