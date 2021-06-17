Коронавірус у Львові 17 червня пішов угору: статистика

За добу COVID-19 виявили ще у 45 мешканців регіону.

Коронавірус у Львові та області сьогодні, 17 червня, демонструє зростання. Так, станом на 08:00 у регіоні вже 137 061 підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"За вчорашню добу лабораторні центри провели 1195 ПЛР-тестів, з яких 45 – позитивні результати. Серед них – 18 мешканців Львова", – розповіли в міськраді.

Загалом, 131 519 осіб уже одужали, 3630 інфікованих, на жаль, померли.

Нагадаємо, 16 червня за добу у регіоні виявили виявили 14 нових хворих на коронавірус. Із них - 4 у Львові.

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