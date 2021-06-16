Відпочивав разом із друзями: у Львівській області загинув 14-річний хлопчик (фото)

14-річний хлопець втопився у річці Солокія.
У м. Червоноград Львівської області в середу, 16 червня, загинув 14-річний хлопець. Підліток разом із друзями відпочивав біля річки та потонув.
Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.
За даними рятувальників, хлопчик купався у річці Солокія. Раптово підліток почав тонути. На місце події викликали медиків та рятувальників, проте було вже пізно. Неповнолітній загинув.
Його тіло на поверхню дістали водолази. Обставини трагедії розслідують правоохоронці.
Нагадаємо, у Львівській області під час шкільної екскурсії загинув учень 6 класу.
Також загиблий на водоспаді школяр зі Львова напередодні трагедії відсвяткував день народження.