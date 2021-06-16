Відпочивав разом із друзями: у Львівській області загинув 14-річний хлопчик (фото)

14-річний хлопець втопився у річці Солокія.

У м. Червоноград Львівської області в середу, 16 червня, загинув 14-річний хлопець. Підліток разом із друзями відпочивав біля річки та потонув.

Про це повідомляє Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області.

За даними рятувальників, хлопчик купався у річці Солокія. Раптово підліток почав тонути. На місце події викликали медиків та рятувальників, проте було вже пізно. Неповнолітній загинув.

Його тіло на поверхню дістали водолази. Обставини трагедії розслідують правоохоронці.

Нагадаємо, у Львівській області під час шкільної екскурсії загинув учень 6 класу.

Також загиблий на водоспаді школяр зі Львова напередодні трагедії відсвяткував день народження.

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