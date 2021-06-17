У Львівській області 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався в коня: чоловік та тварина загинули (фото)

Мотоцикліст на дорозі врізався в коня.

У селі Комарники Самбірського району Львівської області 16 червня о 22:00 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався у коня. Чоловік та тварина загинули на місці ДТП.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Відомо, що за кермом мотоцикла Suzuki був 25-річний житель Самбірського району. Він не впорався з керуванням та на дорозі врізався в коня. Чоловік та тварина від отриманих травм загинули на місці аварії.

У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ загинула пасажирка припаркованого на зупинці авто.

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