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У Львівській області 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався в коня: чоловік та тварина загинули (фото)

У Львівській області 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався в коня: чоловік та тварина загинули (фото)

Мотоцикліст на дорозі врізався в коня.

У селі Комарники Самбірського району Львівської області 16 червня о 22:00 25-річний мотоцикліст посеред дороги врізався у коня. Чоловік та тварина загинули на місці ДТП

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області. 

Відомо, що за кермом мотоцикла Suzuki був 25-річний житель Самбірського району. Він не впорався з керуванням та на дорозі врізався в коня. Чоловік та тварина від отриманих травм загинули на місці аварії. 

У поліції відкрили провадження  за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Триває слідство. 

Нагадаємо, на трасі Одеса-Київ загинула пасажирка припаркованого на зупинці авто. 

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