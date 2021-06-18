Коронавирус во Львове и области 18 июня: сколько и где обнаружили новых больных

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 38 жителей региона.

Во Львове и области сегодня, 18 июня, коронавирус продолжает распространяться стабильно низкими темпами. Так, на Львовщине зафиксировано 38 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Всего за минувшие сутки в регионе провели 1348 исследований на коронавирус.

В разрезе районов заболело:

Дрогобычский: 1

Золочевский: 3

Львовский: 23 (г. Львов — 21)

Стрыйский: 1

Яворивский: 1

Червоноградский: 4

Самборский: 5

"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 099 человек. Умер — 3631 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 583 человека", — рассказали в ЛОГА.

Напомним, 17 июня сообщалось, что в регионе за сутки провели 1195 ПЦР-тестов, из которых 45 — положительные результаты.

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