Коронавирус во Львове и области 18 июня: сколько и где обнаружили новых больных

За сутки COVID-19 обнаружили еще в 38 жителей региона.
Во Львове и области сегодня, 18 июня, коронавирус продолжает распространяться стабильно низкими темпами. Так, на Львовщине зафиксировано 38 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.
Всего за минувшие сутки в регионе провели 1348 исследований на коронавирус.
В разрезе районов заболело:
Дрогобычский: 1
Золочевский: 3
Львовский: 23 (г. Львов — 21)
Стрыйский: 1
Яворивский: 1
Червоноградский: 4
Самборский: 5
"За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 137 099 человек. Умер — 3631 человек. Оправилась от коронавирусной инфекции — 131 583 человека", — рассказали в ЛОГА.
Напомним, 17 июня сообщалось, что в регионе за сутки провели 1195 ПЦР-тестов, из которых 45 — положительные результаты.