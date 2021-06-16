Стриптиз від свині Кароліни: в дитячому центрі в Львові дорослим пропонують дивну послугу (фото)

Свинку-стриптизерку супроводжують також дві дівчини-танцівниці.

В одному із дитячих центрів розвитку в Львові відвідувачам пропонують подивитися на стриптиз від свині Кароліни.

Про це йдеться на сайті дитячого центру.

Відомо, що дитячий центр раніше спеціалізувався в основному на проведенні розвиваючих занять, організації днів народжень малечі, майстер-класів та курсів. Проте віднедавна там з'явилась нова послуга - це стриптиз від свині Кароліни. "Еротичний" танець виконує аніматор, який вдягнений в костюм свинки.

Відзначимо, що стриптиз-шоу не призначене для дітей. Свинку-стриптизерку супроводжують також дві дівчини-танцівниці. В дитячому центрі повідомили, що свинку можна замовити на парубочу вечірку чи інше свято для дорослих. Там переконують, що подібні послуги вже давно є закордоном, а тепер вона стала доступною і в Україні.

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