Готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів: СБУ викрила подружжя-агентів ФСБ

Служба безпеки України викрила подружжя-агентів ФСБ, які готували ракетний удар з метою знеструмити Львів.

Про це інформує СБУ.

Зазчається, для того, щоб завдати удару по електростанціях, які забезпечують світлом більшу частину цього регіону, російські спецслужби залучили місцеве подружжя. Основним фігурантом виявився чоловік, який від 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

"У поле зору ворога він потрапив через поширення в соцмережі дописів на підтримку збройної агресії РФ проти України. Згодом співробітники ФСБ встановили з ним контакт та дистанційно завербували. Після цього вони перейшли на спілкування в анонімному чаті, де ув’язнений отримав агентурні завдання та покрокові інструкції щодо їх виконання", - мовиться у повідомленні.

Згодом чоловік вирішив залучити до співпраці свою дружину, яка на той момент перебувала "на волі".

Також читайте Третій рік війни може бути найважчим для Зеленського – в The Guardian назвали причини

На його прохання жінка мала знайти "потрібні" енергооб’єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості. Окупанти обіцяли профінансувати всі "поточні" витрати своїх поплічників, пов’язані з розвідувально-підривною діяльністю, а також перерахувати грошову "винагороду".

"У разі отримання розвідінформації, агресор планував використати її для наведення ракетних ударів, щоб знеструмити західний регіон України. Але співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри російської спецслужби та запобігли їх реалізації. Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ", - додали у пресслужбі СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ ⁠ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Додамо, що минулого року Служба безпеки України викрила 47 агентурних мереж ворога, найбільша з яких діяла у Миколаївській області.

Читайте також: