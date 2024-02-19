На Львівщині п'яний депутат намагався переїхати поліцейського

Поліціянт зачепився за дверцята та виліз на дах авто, але депутат сільради не зупинився та намагався його скинути.

На Львівщині сільський депутат з ознаками алкогольного сп’яніння втікав від поліцейський під час комендантської години та спробував переїхати одного з них. Правоохоронець, щоб уникнути наїзду, зачепився за дзеркало заднього виду та водійські дверцята, потім виліз на дах автомобіля. Депутат проїхав ще близько 800 метрів та намагався скинути поліцейського з даху авто. Водія затримали.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

У ніч проти 11 лютого, приблизно о 01:10, поліцейські зупинили авто Ford Ranger, за кермом якого перебував депутат Козівської сільради Стрийського району Львівщини. Водій пікапа порушив ПДР і його зупинили біля АЗС Amic у Сколе. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти перевірку. Водій різко відреагував на пропозицію поліцейських, закрив опущене вікно водійських дверцят та втік з місця зупинки.

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Поліцейські сіли у службове авто та почали переслідувати водія. Приблизно о 02:00 правоохоронці повторно зупинили депутата Козівської сільради в урочищі Товсте, що у селі Орява – приблизно у 20 км їзди від місця попередньої зупинки. Чоловік відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння та вийти з авто.

Депутат спробував наїхати на поліцейського, зачепивши його дзеркалом заднього виду. Правоохоронець, щоб уникнути наїзду, зачепився за дзеркало та водійські дверцята, потім виліз на дах автомобіля. Водій не зупинив авто та продовжував рух, намагаючись скинути поліцейського з даху автомобіля. Депутат проїхав ще близько 800 метрів, поки авто не вдалось зупинити.

Окрім адміністративної відповідальності, щодо депутата порушили кримінальну справу через опір правоохоронцям. Сколівський райсуд уже обрав підозрюваному запобіжний захід – нічний домашній арешт на два місяці.

У суді слідча та прокурор клопотали про цілодобовий арешт, але обвинувачуваний заявив, що він із дружиною виховує трьох дітей та займається підприємницькою діяльністю, тому, щоб утримувати багатодітну сім’ю, йому потрібно вдень працювати. Тому суддя заборонив обвинуваченому покидати житло у нічний час – від 21:00 до 07:00.

Нагадаємо, на Львівщині водій маршрутки на смерть збив жінку і втік.

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