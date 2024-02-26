Готовили ракетный удар по ТЭС, чтобы обесточить Львов: СБУ разоблачила супругов-агентов ФСБ

Служба безопасности Украины разоблачила супругов-агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар с целью обесточить Львов.

Об этом сообщает СБУ.

Для того, чтобы нанести удар по электростанциям, обеспечивающим светом большую часть этого региона, российские спецслужбы привлекли местных супругов. Основным фигурантом оказался мужчина, от 2023 года отбывающий наказание в местной колонии за нанесение тяжких телесных повреждений.

"В поле зрения врага он попал из-за распространения в соцсети сообщений в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины. Впоследствии сотрудники ФСБ установили с ним контакт и дистанционно завербовали. После этого они перешли на общение в анонимном чате, где заключенный получил агентурные задания и пошаговые". инструкции по их выполнению ", — говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина решил привлечь к сотрудничеству свою жену, которая в тот момент находилась "на свободе".

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По его просьбе женщина должна была найти "нужные" энергообъекты и сфотографировать их с привязкой к местности. Оккупанты обещали профинансировать все "текущие" расходы своих приспешников, связанные с разведывательно-подрывной деятельностью, а также перечислить денежное "вознаграждение".

"В случае получения развединформации, агрессор планировал использовать ее для наведения ракетных ударов, чтобы обесточить западный регион Украины. Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения российской спецслужбы и предотвратили их реализацию. Во время обыска в камере российского агента изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с ФСБ", — добавили в пресс-службе СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ⁠ ⁠ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

В прошлом году Служба безопасности Украины разоблачила 47 агентурных сетей врага, крупнейшая из которых действовала в Николаевской области.

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