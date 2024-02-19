На Львівщині водій маршрутки на смерть збив жінку і втік

У селі Жирівка на Львівщині сталася смертельна ДТП. Водій маршрутки збив 52-річну жінку та втік.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Водій скоїв наїзд на 52-річну місцеву мешканку, яка йшла проїзною частиною та втік з місця події. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла", – йдеться у повідомленні поліції.

До розшуку водія залучали оперативників кримінальної поліції спільно з слідчими та співробітників сектору реагування патрульної поліції, а також співробітників Управління кримінального аналізу поліції Львівщини.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи, правоохоронці встановили, що наїзд на жінку скоїв водій маршрутного автобуса "БАЗ" – 68-річний львів’янин. Транспортний засіб вилучили на спецмайданчик.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Харківській області, поблизу села Новопавлівка, сталася серйозна ДТП. Там зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

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