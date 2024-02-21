У Львові в гуртожитку лісотехнічного ВНЗ виявили мертвого 17-річного студента

За інформацією ЗМІ, хлопець нібито покінчив життя самогубством.

У середу, 21 лютого, у Львові в гуртожитку Національного лісотехнічного університету виявили мертвим 17-річного студента.

Про це передає Zaxid.net з посиланням на поліцію Львівської області.

"Приблизно о 14:00 в кімнаті одного з гуртожитків вищого навчального закладу Львова знайшли тіло 17-річного хлопця без ознак життя. На місці працювала слідчо-оперативна група. Особу мертвого студента встановили", – йдеться в повідомленні.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф уточнили, що на 103 надійшов дзвінок від анонімного додзвонювача про виявленого у гуртожитку хлопця без ознак життя. Диспетчер запропонувала додзвонювачеві надати хлопцеві першу домедичну допомогу, проте той відмовився.

Медики оперативно прибули на місце через 8 хв після виклику, проте 17-річний хлопець вже був мертвий.

За інформацією видання, хлопець залишив передсмертну записку, де написав про свою непотрібність та вказав код до телефона. Він нібито отруївся таблетками та енергетиком. Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Львові виявили мертвим 16-річного жителя Івано-Франківщини, якого розшукували понад тиждень.

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