"Приліт" у Львові знищив електропідстанцію: в ОВА назвали всі місця влучань (фото)

Під час ракетної атаки по Львову 15 лютого було влучання в електропідстанцію, вона повністю знищена. Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками, завдавши їм пошкоджень.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Під час ранкової повітряної тривоги до зони відповідальності ПК "Захід", яке захищає небо над вісьмома областями на заході України, увійшли 14 російських ракет. Сили ППО знищили вісім повітряних цілей. Однак є влучання.

"Приліт" по електропідстанції у Львові

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Козицький уточнив, що у Львові було влучання в електропідстанцію. Внаслідок цього зайнялася пожежа на площі 150 кв. м, яку гасили протягом двох годин. До ліквідації вогню були залучені 29 надзвичайників та шість одиниць техніки.

Підстанція була повністю знищена. Офісні приміщення, які живилися від неї, зараз отримують електроенергію від генераторів.

Інформації про загиблих та потерпілих на цьому обʼєкті наразі немає.

Куди ще влучила ракета у Львові

Ще одна ракета влучила у землю між житловими багатоповерхівками. Вибуховою хвилею вибило вікна у близько 30 будинках на пʼяти вулицях Львова. Були пошкоджені припарковані поруч автомобілі.

"Наразі по допомогу до медиків звернулися троє людей з цих будинків. У них діагностували різані рани та гематоми. Двоє – це чоловік і жінка – госпіталізації не потребували. Один чоловік відмовився від госпіталізації вже у кареті швидкої допомоги. Усім постраждалим медики надали допомогу на місці", – розповів очільник ОВА.

Унаслідок цієї атаки також отримали пошкодження центр зайнятості, науково-дослідний інститут, школа, ліцей, два дитсадки.

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"Компенсацію за знищені вікна й двері бере на себе місто. Також через Дію люди можуть податися на відшкодування в межах державної програми "єВідновлення". Транспорт уже курсує у звичному режимі", – резюмував Козицький.

Пошкодження внаслідок ракетної атаки у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Пошкодження внаслідок ракетної атаки у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Пошкодження внаслідок ракетної атаки у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Пошкодження внаслідок ракетної атаки у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Пошкодження внаслідок ракетної атаки у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Пошкодження внаслідок ракетної атаки у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Пошкодження внаслідок ракетної атаки у Львові / Фото: Максим Козицький / Facebook

Нагадаємо, на світанку 15 лютого у Львові пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Згодом стало відомо, що Росія вдарила ракетами по Львову. У кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.

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