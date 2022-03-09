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До Львова із Сум прибуло 1200 осіб: частина з них поїде до Польщі

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До Львова із Сум прибуло 1200 осіб: частина з них поїде до Польщі

Залізницею із Сум евакуйовано понад 2000 людей.

До Львова прибуло поїздом ще близько 1200 осіб, яких евакуйовано з Сум.

Про це повідомляє "Укрзалізниця". 

"Загалом за сьогодні залізницею з цього міста евакуйовано понад 2000 жінок, дітей та іноземців. Далі частина евакуйованих пасажирів вирушила до Польщі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Львівській області наразі залишилось 20 тис. вільних місць для переселенців з інших регіонів України. Проте влада наразі працює над їх збільшенням. 

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