Во Львов из Сум прибыло 1200 человек: часть из них поедет в Польшу

Во Львов из Сум прибыло 1200 человек: часть из них поедет в Польшу

Железной дорогой из Сум эвакуировано более 2000 человек.

Во Львов прибыло поездом еще около 1200 человек, эвакуированных из Сум.

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Об этом сообщает "Укрзализныця".

"В целом за сегодняшний день по железной дороге из этого города эвакуировано более 2000 женщин, детей и иностранцев. Дальше часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу", — говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области осталось 20 тыс. свободных мест для переселенцев из других регионов Украины. Однако власти сейчас работают над увеличением.

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