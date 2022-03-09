Во Львов из Сум прибыло 1200 человек: часть из них поедет в Польшу

Железной дорогой из Сум эвакуировано более 2000 человек.
Во Львов прибыло поездом еще около 1200 человек, эвакуированных из Сум.
Об этом сообщает "Укрзализныця".
"В целом за сегодняшний день по железной дороге из этого города эвакуировано более 2000 женщин, детей и иностранцев. Дальше часть эвакуированных пассажиров отправилась в Польшу", — говорится в сообщении.
Напомним, во Львовской области осталось 20 тыс. свободных мест для переселенцев из других регионов Украины. Однако власти сейчас работают над увеличением.
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